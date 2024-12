Após caírem do ninho, 45 filhotes de periquito são resgatados de helicóptero do Pantanal

Após queda de ninho, cerca de 120 filhotes de periquito precisaram de resgate, na manhã desta quarta-feira (18), uma região de difícil acesso no Pantanal. Desse total, apenas 45 conseguiram sobreviver e foram resgatados em ação conjunta.

O local só pode ser acessado por via aérea e, dessa forma, a Marinha do Brasil disponibilizou helicóptero para transporte das equipes e dos filhotes resgatados. As equipes constataram que dezenas de filhotes não resistiram.

“A integração das instituições públicas e da comunidade ribeirinha foi essencial para salvar os filhotes e proteger uma parte importante do nosso patrimônio natural”, disse o delegado da Polícia Civil, Elton Alves de Sá Júnior. As aves resgatados ficaram sob os cuidados da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.

Aparentemente não há crime

A Polícia Civil iniciou o levantamento detalhado do local, ouviu a moradora e outras testemunhas que presenciaram os fatos. Os elementos obtidos até o momento não apontam para a existência de crime, indicando que, de fato, a ribeirinha resgatou os filhotes, após um “evento da natureza” que resultou na queda da ninhada, informou a instituição em nota.

A Polícia Civil também ressaltou que mantém o foco no combate ao tráfico de animais silvestres, um dos principais riscos para a preservação de espécies nativas.

Por Diário Corumbaense

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram