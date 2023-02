Polícia prende suspeito de matar jovem a facadas em São Gabriel do Oeste

Em ação conjunta das polícias Civil e Militar, o suspeito de ter assassinado a facadas, Daniel Cabral Cristaldo, na manhã desta terça-feira (14), foi preso a uma quadra de distância da casa onde cometeu o crime, em São Gabriel do Oeste, a 128 quilômetros e Campo Grande.

Conforme o site Idest, a identidade do suspeito não foi informada pela polícia, que ainda aguarda a chegada da perícia técnica no, bairro Jardim Gramado, onde o crime foi cometido.

Informações iniciais são de que a vítima e autor chegaram no imóvel discutindo, quando o autor desferiu a facada e fugiu. A vítima foi ferida no tórax, caiu no local e não resistiu. Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou, Cristaldo já estava sem sinais vitais.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.