Polícia prende oito pessoas em entreposto de drogas em Maracaju

Na noite da última quinta-feira (26), uma operação policial resultou na prisão de oito pessoas em um entreposto utilizado pelo crime organizado no Bairro Vila Juquita, em Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande.

A ação teve início quando uma guarnição da Polícia Civil foi acionada para cumprir um mandado de prisão contra um homem de 24 anos, foragido do sistema penitenciário e com um mandado em aberto por roubo no Bairro Vila Prateada. No local, a polícia encontrou diversas porções de drogas, incluindo maconha, crack e cocaína. O suspeito, conhecido como “Malcriado”, admitiu envolvimento com o tráfico e foi preso em flagrante.

De acordo com o registro policial, a movimentação intensa levou a polícia a descobrir o entreposto, onde foram encontrados mais de cem pacotes de drogas, embora a quantidade total ainda não tenha sido divulgada.

A operação, conduzida pelo Setor Geral de Investigações (SIG), resultou na prisão de quatro homens e quatro mulheres em flagrante. O caso foi registrado como tráfico, porte e consumo de drogas e segue sob investigação pelo Departamento de Polícia Civil de Maracaju.

