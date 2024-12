Polícia prende homem que matou professor universitário em Campo Grande

Equipe da Rotac (Rondas Ostensivas Táticas e Ações de Choque) da Polícia Militar realizou a prisão do suspeito de matar Roberto Figueiredo, de 68 anos, na madrugada desta sexta-feira (13), no bairro Jardim Alto do São Francisco, em Campo Grande. A vítima foi morta com golpes de faca e teve o carro, um Jeep Renegade, roubado.

Conforme informações, o autor foi localizado na região da Avenida Gury Marques, na saída para Sidrolândia. Não há relatos de como ocorreram as circunstâncias da prisão, nem identificação até o momento. O automóvel levado pelo criminoso também foi recuperado.

O caso foi descoberto por volta das 4h da madrugada de hoje, quando a irmã da vítima, entrou na residência utilizando um controle do portão que ela possuía. Na sala, encontrou Roberto caído e todo ensanguentado. A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada de equipes da Polícia Civil e Perícia.

Foi constatado que a residência não foi arrombada e que o autor do crime possa ter entrado junto da vítima na casa. A polícia investiga a hipótese de morte durante encontro amoroso. Após ser morto, o suspeito roubou, além do veículo, uma televisão e o celular do idoso.

Roberto era professor universitário há 39 anos na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) e muito conhecido no meio cultural de Campo Grande por exercer atividades e projetos. De março de 2023 a maio de 2024, foi superintendente da cultura da Capital.

