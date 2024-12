Idoso é morto a golpes de faca na Aldeia Pirakuá, em Bela Vista

Um idoso identificado como Argemiro da Silva Escalante, de 74 anos, foi morto a golpes de faca na noite de ontem (12), por um rapaz, de 23 anos. O crime ocorreu na Aldeia Pirakuá, em Bela Vista.

Conforme informações, o idoso foi até a casa do rapaz e os dois ingeriram bebida alcoólica, antes de iniciarem uma discussão, aparentemente sem motivo, mas que ocasionou o assassinato da vítima.

O indígena teria batido na cabeça do rapaz com um pedaço de madeira, e neste momento, o jovem foi até a cozinha, pegou uma faca e atingiu a vítima quatro vezes.

Uma equipe de saúde foi até o local e socorreu o idoso, mas ele morreu no hospital devido a uma das facadas atingir a região do coração.

A Polícia Militar foi até a aldeia e o rapaz foi encaminhado para a delegacia de Bela Vista, onde foi autuado em flagrante pelo homicídio.

