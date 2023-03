Polícia prende homem que jogou água quente na esposa

A Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar prendeu em flagrante, na segunda-feira (13), um homem que agrediu e jogou água quente em sua companheira da casa onde moravam em Douradina, a aproximadamente 224 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as autoridades, no mesmo dia a vítima procurou a delegacia informando que enquanto coava o café, seu companheiro desferiu um tapa na jarra, derramando o líquido quente na mulher como consequência. Ela ficou com lesões no queixo, pescoço e tórax.

Imediatamente, a Polícia Civil e Militar foram até o distrito de Bocajá, localizando o agressor nas proximidades da residência do casal. Ele foi conduzido até a delegacia de polícia e em sede de interrogatório negou ter cometido o delito de forma proposital.

Aos policiais, ele alegou que um gato passou entre suas pernas e ao tentar alertar a vítima, acabou acertando a mão na jarra que ela estava coando café. Contudo, a vítima informou que no momento do delito eles estavam discutindo e que o autor teve a intenção de queimar seu rosto.

O indivíduo foi preso em flagrante por lesão corporal dolosa contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.