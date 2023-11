Policia prende foragido envolvido com tráfico

A Polícia Civil, por intermédio da 2ª Delegacia de Polícia da cidade de Dourados/MS, efetuou a prisão de um homem que estava foragido da justiça após descumprir o regime de monitoramento eletrônico, na última sexta-feira, (04). O indivíduo, identificado como D.F.S. (38), foi capturado em uma operação que revelou sua atuação no tráfico de drogas na região da Praça Paraguaia.

Segundo apurado, o suspeito residia nas proximidades da praça e utilizava o local como ponto de encontro para realizar as entregas de drogas a compradores. Em uma ação controlada, os policiais flagraram D.F.S. durante uma venda de entorpecentes e, em seguida, localizaram em sua residência aproximadamente 17kg de maconha e munições de calibre 38.

Vale destacar que o indivíduo já possuía antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas, tendo sido preso anteriormente em 2013. Ele estava cumprindo o regime de monitoramento eletrônico, porém, cerca de 4 meses atrás, decidiu desligar o aparelho, que ainda se encontrava inativo em sua perna.

Após a detenção, D.F.S. foi conduzido à 2ª Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

