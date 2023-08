CONectetados – Bosco Martins

‘MS Day’ A semana foi marcada pela participação do governador Eduardo Riedel (PSDB-MS) e comitiva composta pelo vice- -governador, José Carlos Barbosa (Barbosinha) e secretários, Pedro Caravina, Flávio César, Eduardo Rocha, Jaime Verruck, no “MS Day”, evento que aconteceu em São Paulo, em que foram apresentadas as potencialidades de Mato Grosso do Sul a cerca de 400 empresários, de diferentes segmentos da economia brasileira. O governador considerou muito positivo o resultado do evento: “Um dia de muitas oportunidades para Mato Grosso do Sul. Assim foi o ‘MS Day’, que terminou com mais de R$ 3 bilhões de investimentos prospectados para o nosso Estado. Isso significará mais emprego e renda para a nossa gente e mais desenvolvimento para MS”.

Desconfiança …E o terceiro mandato de Lula tem superado as desconfianças de que o governo pudesse trilhar um caminho de recessão provocada por um desajuste fiscal e agora os investidores internacionais se sentem mais otimistas com o Brasil. É o que diz a reportagem publicada pela revista britânica “The Economist”, nessa semana. O texto destacou que a economia global reúne circunstâncias favoráveis ao país, mas também menciona medidas de ajuste promovidas pelo governo e ressalta o papel de Haddad como “eficiente ministro da Fazenda”, além da autonomia do Banco Central.

Monitoramento O governo federal publicou, no Diário Oficial da União, uma lei sancionada pelo presidente Lula que cria um sistema nacional para monitoramento de violência escolar e um disque denúncia para essas ocorrências. O Snave (Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas) será responsável por mapear casos de violência nas unidades de ensino, prestar apoio psicossocial às vítimas e criar programas educacionais para a formação de cultura da paz.

SOS Cerrado O Cerrado teve 6.359 km² de área derrubada entre agosto de 2022 e julho deste ano, contra 5.458 km² nos 12 meses anteriores. Esse é o pior resultado no bioma desde que começaram as medições do sistema Deter, do Inpe, em 2017. Já a Amazônia registrou o menor nível de desflorestamento dos últimos quatro anos, com 7.952 km² de áreas em alerta, de agosto de 2022 a julho de 2023, uma redução de 7% em relação ao levantamento anterior.

Grileiro Em operação contra grilagem de terras e desmatamento na Amazônia, a Polícia Federal prendeu, em Novo Progresso (PA), Bruno Heller, considerado “o maior devastador do bioma amazônico”. A Justiça determinou o confisco de R$ 116 milhões de Heller e do grupo do qual ele é suspeito de liderar, além de 16 fazendas e 10 mil cabeças de gado. O grupo é investigado por se apossar de 21 mil hectares de terras da União.

