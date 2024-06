Polícia prende foragido da justiça que possui 5 ações penais por furto qualificado

Na última quarta-feira (19), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF), localizou e prendeu um foragido da justiça no Bairro Ana Maria do Couto, em Campo Grande.

Durante ação de repressão a crimes patrimoniais na Capital. O indivíduo preso pela DERF conta com 32 anotações criminais e responde a cinco ações penais pela prática de crimes de furto qualificado, corrupção de menores, porte de arma de fogo de uso restrito, estelionato e receptação.

Com Informações Polícia Civil

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais