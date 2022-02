Polícia prende dupla que comandava depósito de drogas na Capital

Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), prendeu na última terça-feira (8), dois homens de 23 e 32 anos, suspeitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no Parque do Lageado, em Campo Grande.

A ação integrou a Operação Ômega que visa coibir o tráfico doméstico em MS. Conforme os policiais a ação resultou na apreensão de 185kg de maconha e uma motocicleta. Os autores confessaram o crime e relataram que o local servia como depósito de drogas.

Após a autuação em flagrante, os autores serão apresentados em audiência de custódia.

Serviço:

Denúncias podem ser registradas no número: (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000.