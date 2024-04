Polícia prende dupla em flagrante por comércio ilegal de arma de fogo, munições e acessórios em Campo Grande

Na quarta-feira (24), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), prendeu em flagrante dois homens de 41 e 55 anos pelos crimes de comércio ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em Campo Grande.

Nas últimas semanas, o GARRAS levantou informações a respeito da comercialização de armas de fogo em todo o Estado e com os dados à disposição, uma equipe especializada recebeu uma informação de que um indivíduo que trabalhava no Camelódromo de Campo Grande estaria intermediando uma negociação de duas armas de fogo, modelo pistola.

Após diligências, localizou e identificou tanto o indivíduo que realizava a venda das armas de fogo, quanto o intermediador, realizando a abordagem de ambos. Após busca pessoal e veicular, foram encontradas com a dupla duas armas de fogo do tipo pistola.

O vendedor das armas de fogo, de 55 anos, é policial militar aposentado, e o intermediador, de 41 anos, possui um BOX no Camelódromo de Campo Grande. Em entrevista preliminar, confirmaram que estavam ali para realizar a venda das duas pistolas para um terceiro desconhecido. Em checagem aos sistemas policiais, verificou-se, ainda que o homem de 41 anos possuía duas passagens criminais por porte ilegal de arma de fogo, sendo uma delas em novembro de 2023.

Ainda durante a entrevista, o homem de 55 anos, afirmou que teriam mais armas de fogo em sua residência, no Bairro Nova Lima, onde foram encontradas, dentro de um cofre, diversas armas de fogo ilegais, sendo uma garrucha calibre 380, uma garrucha de dois canos sem marca e calibre aparente, dois revólveres sem marca e calibre aparente, uma pistola calibre 22, uma pistola TAURUS 765, uma pistola Browning calibre 380, além de inúmeras munições dos mais variados calibres, bem como diversos carregadores de pistola e acessórios de arma de fogo.

Diante das circunstâncias, os homens foram encaminhados para o GARRAS, para o cumprimento dos procedimentos legais e constitucionais.

