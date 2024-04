Sistema de agendamento de emissão de passaporte pela Internet é restabelecido

A Polícia Federal informou que o serviço de agendamento de emissão de passaporte pela Internet foi restabelecido nesta quarta-feira (24), e está em pleno funcionamento.

Após a suspensão, a PF realizou a atualização do sistema, possibilitando o restabelecimento do serviço. O sistema foi tirado do ar no último dia 17 de abril, quando foi identificada uma tentativa de invasão

Os usuários podem acessar as funcionalidades do sistema no seguinte link

https://servicos.pf.gov.br/sinpa/inicializacaoSolicitacao.do?dispatch=inicializarSolicitacaoPassaporte

Com Informações da Polícia Federal

