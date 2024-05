Polícia prende condenado a 10 anos de reclusão por estuprar sua própria filha

Na quinta-feira (23), a Polícia Civil, em operação conjunta entre as Delegacias de Atendimento à Mulher (DAM) da delegacia de Fátima do Sul e de Umuarama (PR), cumpriu um mandado de prisão de um homem de 74 anos, foragido de uma condenação de 10 anos de reclusão pela prática do crime de estupro contra sua filha.

Após investigações promovidas pela Polícia Civil de Umuarama, o homem foi condenado por ter, no ano de 1989, aproveitando-se de sua condição de pai adotivo, abusado sexualmente de sua filha de 09 anos de idade, no município de Maria Helena (PR).

As investigações concluíram que durante todo o período em que a vítima esteve sob seu poder familiar, o pai adotivo, por reiteradas vezes, praticou violência sexual, mediante grave ameaça de abandonar a criança e encaminhá-la para sua família biológica.

Os abusos sexuais perduraram, por aproximadamente 17 anos, até o ano de 2006 com a saída da vítima do lar. Com a condenação definitiva do homem, a 1ª Vara Criminal de Umuarama expediu mandado de prisão no dia 24 de julho de 2013 em desfavor do condenado.

Após diversas investigações promovidas pela Delegacia da Mulher de Umuarama/PR, com apoio da Polícia Militar de Maria Helena/PR e com o objetivo de localizar o condenado, foi constatado que o autor estaria residindo na cidade de Fátima do Sul, em Mato Grosso do Sul.

Nesse sentido, a equipe policial da Delegacia da Mulher de Umuarama/PR estabeleceu contato com a Delegacia de Atendimento à Mulher de Fátima do Sul e passou a informação de que o foragido estaria naquela cidade. De imediato, a equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher de Fátima do Sul empreendeu diligências ininterruptas para localizar o paradeiro do autor.

Por fim, o foragido foi encontrado e efetuada sua prisão na tarde de hoje na cidade de Fátima do Sul.

