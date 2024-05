Fim de semana chega com destaque no show de Paulinho Gogó e despedida do Ita Center Park

Neste fim de semana, o Agendão vem com programação repleta de atividades culturais imperdíveis. No sábado, a Festa Cigana celebra a cultura cigana com uma procissão, música, dança e gastronomia típica na Plataforma Cultural. Já o humorista Paulinho Gogó trará risadas ao Teatro Dom Bosco com seu novo show de stand-up.

O tradicional Ita Center Park se despede da cidade, oferecendo uma última chance para aproveitar suas atrações emocionantes. No Parque das Nações Indígenas, o 10º Deixa Brincar promete uma tarde repleta de atividades lúdicas para as crianças.

Sexta-feira (24)

Quintal Sesc – Nesta sexta-feira tem edição especial do Quintal Sesc, com o Festival do Hamburguer. O evento contará com vários food trucks e muito sabor com valores a partir de R$ 31. Também estarão disponíveis outras opções da área de alimentação, bebidas e artesanato.

A criançada poderá se divertir com as tradicionais brincadeiras e contação de histórias, a partir das 17h. A música fica por conta da dupla Elvis e Adriano, que leva muito sertanejo ao público a partir das 20h. O espaço tem entrada gratuita e os pets são bem-vindos. A programação é sujeita a alteração se houver alguma mudança climática que interfira na realização.

Horário: 17h às 22h

Local: estacionamento da Riachuelo – 1º piso, no Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: gratuita

Espetáculo “Antígona 442 a.C” – O espetáculo, inspirado na peça teatral de Sófocles, narra a história de Antígona, filha de Édipo e Jocasta. Determinada a desobedecer o rei Creonte, Antígona sente a necessidade de honrar a morte de seu irmão, realizando seu sepultamento, desafiando assim a autoridade real nesta clássica tragédia grega. Haverá sessões nesta sexta e sábado, no mesmo horário.

Horário: 20h

Local: Teatro Allan Kardec – Av. América, 653 – Vila Planalto

Entrada: ingressos pelo link https://encurtador.com.br/MiQZy

Exposição Imersiva do Van Gogh – A exposição imersiva de Vang Gogh, aclamada por mais de meio milhão de pessoas no Brasil, prossegue na capital. A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida do artista, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso ateliê imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso e cubo.

A exposição funciona todos os dias, exceto às terças-feiras: de segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 12h às 22h.

Local: 2º piso do Shopping Campo Grande, próximo ao Carrefour – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: ingresso a partir de R$ 60, pelo link https://encurtador.com.br/kFNV0

Authentic Games – Localizado na praça central do Shopping Campo Grande, o parque de diversões temático Authentic Games é inspirado no canal do Youtube criado em 2011 pelo mineiro Marco Túlio Marcos Vieira – o Authentic Games dos jogos.

Horário: 10h às 22h; 10h às 21h (domingo)

Entrada: ingressos a partir de R$ 50, com venda no local

Exposição “Entre a Aula e a Escol(h)a” – A exposição é idealizada pelo artista colombiano Julian Vargas e contém 12 obras, dentre elas, vídeo, instalações e esculturas tecnológicas. A proposta é fazer uma reflexão desde a educação básica na formação das crianças.

Horário: 8h às 17h

Local: MIS (Museu da Imagem e do Som) – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – 3º andar

Entrada: gratuita

Despedida do Ita Center Park – O tradicional Ita Center Park se despede da Capital neste domingo, oferecendo diversas atrações para crianças e adultos, como Rager, Disco, Pista de bate-bate e muitos outros. A Roda Gigante tem um valor separado: R$ 20 por pessoa ou R$ 60 para um combo com quatro cadeiras. Nos sábados, domingos e feriados, o parque abre às 15h.

Horário: 17h às 22h

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande

Ingresso: a partir de R$ 15

Aventura na Lava – Tem brincadeira inédita no Shopping Norte Sul Plaza: o parque “Aventura na Lava” é uma brincadeira diferente inspirada em um vulcão em erupção, com escorregador temático, ponte de corda, labirinto, cama elástica, área baby e a ideia de uma grande piscina de bolinhas que remete às lavas de um poderoso vulcão. O parque é um desafio para a garotada, convidada a imaginar um rio de lavas no chão de bolinhas, com obstáculos a serem vencidos.

A atração se destina a crianças da faixa de 1 a 12 anos. Os menores de cinco anos devem estar acompanhados de um responsável. O parque fica na praça de eventos, e os valores dos ingressos são: R$ 50,00 por 30 minutos (com adicional de R$ 10,00 a cada 15 minutos extras na atração).

Horário: 10h às 23h (sexta e sábado) e 10h às 21h (domingo)

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

The Kingdom Park – O estacionamento do Shopping Norte Sul Plaza do The Kingdom Park está ocupado por um castelo inflável gigante. São mais de 600 metros quadrados de pura diversão, o castelo está localizado no estacionamento G com entrada pela Rua Japão e acessos pela saída da Loja Riachuelo e saída da Cinépolis na Praça de Alimentação.

Horário: 16h às 22h

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: ingressos a consultar no local

Julio Borba – Trazendo o som de cordas delicadas, Julio Borba se apresenta na Estação Cultural Teatro do Mundo nesta sexta-feira. O repertório autoral inclui músicas com referência na polca, chamamé e demais estilos da fronteira.

Horário: 19h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177 – Centro

Entrada: ingressos à venda pelo WhatsApp (67) 99696-9774

Disco Music – O Blues Bar promove o Disco Music, uma noite especial de flashback dos anos 1960, 1970 e 1980. Mullets e Cassino Boogie vão comandar a festa.

Horário: a partir das 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: R$ 30 na portaria

Luiza Martins – A cantora sertaneja Luiza Martins se apresenta hoje em Campo Grande. Com mais de 152 milhões de visualizações no YouTube, ela é conhecida por hits como “Cê Não Me Superou”, “Ponto Final”, “Desconhecido”, “Carinho e Respeito”, “O Destino”, entre outros.

Horário: 22h

Local: Valley Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4176 – Jardim dos Estados

Entrada: reservas pelo WhatsApp (67) 99150-8194

Sábado

Deixa Brincar – Neste sábado, acontecerá o 10º Deixa Brincar, no Parque das Nações Indígenas. O evento será repleto de atividades lúdicas, brinquedos infláveis, oficinas circenses, minifutsal e minivoleibol, brinquedos tradicionais, contação de histórias, dança de roda, pintura, introdução ao skate, judô, ioga, oficina de bolhas de sabão e muito mais.

Horário: a partir das 13h

Local: Parque das Nações Indígenas – Altos da Av. Afonso Pena

Entrada: gratuita

7 anos de Batucando Histórias – O grupo que encanta muitas crianças está comemorando seu aniversário e convida toda a família para celebrar junto. Haverá a participação especial da Turma do Bolonhesa, a Feira do Brincar dedicada à infância, e diversas outras atrações.

Horário: 16h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177 – Centro

Entrada: gratuita

Feira Mixturô – Uma grande variedade de comidas deliciosas, atrações para crianças e artesanato marca mais uma edição da Feira Mixturô.

Horário: 16h às 21h

Local: Praça do Peixe – Av. Cel. Pôrto Carrero, 100 – Vila Vilas Boas

Entrada: gratuita

Leitura de “Caixa D’Água” – O Projeto Miolo traz leitura integral da obra “Caixa D’Água”, de Febraro de Oliveira. A escritora vencedora do Prêmio Jabuti em 2022, Luiza Romão, será a atração do evento.

Horário: 17h30

Local: Copo Bar – R. 14 de Julho, 2530 – Centro

Entrada: gratuita

Paulinho Gogó – O humorista Paulinho Gogó se apresenta neste sábado em Campo Grande, trazendo seu novo solo de stand-up com histórias de seu personagem mais famoso na televisão.

Horário: 20h

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225 – Centro

Entrada: ingressos à venda pelo link https://encurtador.com.br/U1Cl5

Quem Sabe Faz Acústico – Uma excelente noite para curtir o melhor do sertanejo com Patrícia e Adriana, Fred e Victor, e Thales Belchior.

Horário: 18h

Local: Salomé Bar – R. Joaquim Murtinho, 242 – Centro

Entrada: ingressos pelo WhatsApp (67) 99300-6100

Bon Jovi Cover – Os fãs de Bon Jovi poderão curtir os grandes clássicos da banda em show cover neste sábado. A Bon Jovi Cover Brasil apresenta espetáculo meticulosamente atento aos detalhes sonoros, performance, figurino e instrumentação característica.

Horário: a partir das 18h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Entrada: ingressos a partir de R$ 50, pelo link https://encurtador.com.br/62X0I

Rolê 2000 – Uma festa nostálgica e contagiante dos anos 2000. Assim será o Rolê 2000, para reviver os sucessos que marcaram essa década inesquecível da música brasileira. A festa terá hits da Banda Eva, Mc Marcinho, As Meninas, É o Tchan,Bonde do Tigrão, Furacão 2000, Charlie Brown Jr, entre outros.

Horário: a partir das 18h

Local: La Burgerz – R. Vitório Zeola, 76B – Carandá Bosque

Entrada: R$ 20 na portaria; antecipado pelo WhatsApp (67) 99293-4437

Festa de Santa Sarah Kali – Para festejar o Dia do Povo Cigano e destacar a contribuição da etnia cigana para o desenvolvimento da cultura campo-grandense, será realizada a Festa de Santa Sarah Kali. O evento contará com procissão em homenagem a Santa Sara Kali, padroeira dos ciganos e apresentações de música, poesia, artesanato e dança cigana. Além disso, os participantes terão a oportunidade de saborear a gastronomia típica do povo cigano. Haverá show com Hermanos Irmãos.

Horário: 18h às 22h

Local: Plataforma Cultural – Av. Calógeras, 3015 – Centro

Entrada: gratuita

Festa do Padroeiro – A 32ª Festa do Padroeiro da Paróquia Sagrado Coração de Jesus vem com muita comida boa, feirinha de artesanatos, pescaria infantil e muito mais. O grupo Sampri traz o melhor do samba para agitar o evento.

Horário: a partir das 18h

Local: Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Av. Mato Grosso, 3280 – Centro

Entrada: gratuita

Marcha para Jesus – A Marcha Para Jesus 2024 promete ser um evento memorável, unindo fé, adoração e comunidade sob o tema “Venha Teu Reino”. A celebração contará com a participação especial da banda Preto no Branco, conhecida por seu estilo único e envolvente de adoração, prometendo uma atmosfera de louvor e inspiração.

Horário: 19h

Local: Igreja Aliançados Arena – Av. Mato Grosso, 4840 – Jardim Veraneio

Entrada: gratuita]

Festa de Nossa Senhora – A Paróquia São João Bosco promove a Festa de Nossa Senhora Auxiliadora, com show de Filhos de Campo Grande neste sábado e Renato Pacheco no domingo.

Horário: a partir das 19h

Local: Paróquia São João Bosco – R. Paraíba, 1787 – Vila Gomes

Entrada: gratuita

Domingo (26)

Oficina de produção poética – O Circuito de Leituras Integrais, o Miolo, traz oficina com Luiza Romão. É preciso levar material (papel, lápis, borracha) e garrafinha d’água.

Horário: 10h

Local: Cufa – R. Livino Godoi, 710 – Jardim São Conrado

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Feira São Chico e Vai ou Racha – Gastronomia, artes, cultura, música e espaço kids te esperam na Feira São Chico e Vai ou Racha neste domingo.

Horário: 7h às 14h

Local: R. 14 de julho, 4.000 – São Francisco

Entrada: gratuita

Arroz Pantaneiro – A Casa Peniel realizará a primeira edição do Arroz Pantaneiro de 2024, um evento beneficente imperdível que contará com a participação especial da renomadfa chef Dedê Cesco.

Horário: a partir das 12h

Local: Av. Três Barras, 2968 – Parque Rita Vieira

Entrada: R$ 130, reservas pelo WhatsApp (67) 99220-9135

Forró Bodó – Domingo é dia de forró na Estação Cultural Teatro do Mundo, com Flor de Pequi colocando todo mundo para dançar, além de participação do DJ Todi.

Horário: a partir das 18h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177 – Centro

Entrada: gratuita

