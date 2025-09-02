Policial penal morre após sentir fortes dores de cabeça, em Campo Grande

Na noite desta segunda-feira (1°) uma policial penal, identificada como Marli Josefa do Nascimento Ortega, de 58 anos, morreu após sentir fortes dores de cabeça. O caso aconteceu em Campo Grande.
Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a mulher estava dirigindo, quando passou a sentir forte dores de cabeça. Ela parou o carro próximo ao Terminal Guaicurus e pediu socorro para populares que estavam no local.
Ela recebeu auxílio e foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, onde recebeu os atendimentos necessários. Pouco tempo depois, ela não deu mais respostas, falecendo no local.
O caso foi registrado como morte natural.
A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), por meio de nota nas redes sociais lamentou o ocorrido.
“Com profundo pensar, a Agepen comunica o falecimento da policial penal Marli Josefa do Nascimento, lotada no Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi”, em Campo Grande.
Marli ingressou na carreira penitenciária em 22 de setembro de 1995, e deixou marcada na história da instituição sua contribuição e profissionalismo, nesses 30 anos de serviços prestados”, informou a nota.