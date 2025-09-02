Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Eu vi o que você fez

Mesmo que de forma extraoficial, a pré-campanha eleitoral da eleição de 2026 já ganhou embalo e o recrudescimento dos embates já se faz sentir e naturalmente os ataques começam a surgir. No primeiro momento, já se remove o passado de futuros protagonistas para desqualificá-los antes que venham a ser confirmados nas convenções que acontecerão em julho.

A repercussão de denúncias, seja no cenário da política nacional ou mesmo local, é o que acaba definindo o rumo de muitas articulações, encerrando ou impulsionando. A partir do surgimento das redes sociais como WhatsApp, twitter e X, o trabalho de quem busca destruir com verdades e mentiras potenciais candidatos foi facilitado e com inteligência artificial ganhou requintes de produção hollywoodiana.

Novo comandante

O deputado estadual Paulo Duarte deve mesmo deixar a presidência do PSDB e possivelmente vai sair do partido. A troca de comando acontecerá ainda neste mês de setembro.

Fora

O deputado estadual Zeca não deve concorrer à reeleição, pois concorrerá ou ao Governo do Estado ou a deputado federal para reforçar a chapa caso Fabio Trad venha a ser candidato a governador e Vander Loubet esteja na chapa pela senatória como candidato ou suplente.

Peso

A pré-candidatura de Eduardo Rocha nas eleições de 2026 provoca impactos no MDB e mesmo entre os partidos que devem apoiar a reeleição de Eduardo Riedel. Tanto para deputado estadual quanto para deputado federal.

Comissão

Após a assinatura da ficha de filiação de Reinaldo Azambuja no PL fica a curiosidade para saber quais serão os integrantes da futura Comissão Executiva do partido, pois algumas ausências poderão indicar os rumos do partido.

Prefeitos

O potencial de votos de alguns prefeitos como Angelo Guerreiro e Hélio Pelluffo já preocupa deputados que temem mais dificuldades para o seguir no parlamento estadual.

Chapa incerta

Ainda está muito longe uma definição do segundo nome da chapa que vai estar ao lado do governador Eduardo Riedel em 2026. A lista, ao invés de diminuir, só faz aumentar.

Meninos eu vi

Em 1982, Wilson Martins foi o primeiro Governador Eleito em Mato Grosso do Sul e assim que tomou posse foi informado que o deputado Londres Machado era um dos mais influentes na Assembleia Legislativa e que era muito bem-humorado e que tinha o apelido de chinês. Matreiro, mas um pouco atrapalhado, Wilson Martins chamou Londres para conversar e, ao recebe-lo, ergueu o braço e disse efusivamente.

– Japonês.

Londres o corrigiu em meio a risos.

“Logo o PSB vai ter um novo comando”

Vereador Carlão Borges (PSB)

