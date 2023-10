Polícia paraguaia desarticula operação e prende líder de organização criminosa

Agentes do Departamento Antinarcóticos realizaram uma operação policial na manhã de hoje (27), em Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e prenderam 10 pessoas que estariam envolvidas em uma organização criminosa que se dedicava a venda de drogas em Assunção, na capital do país.

Em entrevista ao site Última Hora, o comissário César Silguero informou que durante a operação, conseguiram encontrar o suposto líder dessa organização criminosa que revendia entorpecentes em bairros carentes de Assunção. De acordo com a Polícia Nacional, o suposto líder da organização criminosa é Antonio Galeano, vulgo Pelé, que morava na capital Amambay. A polícia paraguaia suspeita que ele é quem leva os entorpecentes para outras regiões.

🔴 #ÚltimoMomento– Allanamiento antinarcótico en la Chacarita 👉🏼 Hay alrededor de 8 detenidos, entre ellos se encontraría el supuesto líder de la organización. Vía @npyoficial #AM1080 📻 pic.twitter.com/LDH77CV9bi — Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 27, 2023

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram