Costa Rica anuncia Rodrigo Cascca como novo comandante para temporada de 2024

O atual campeão sul-mato-grossense, o Costa Rica Esporte Clube, anunciou na tarde de ontem (26), a contratação do técnico Rodrigo Cascca para a temporada de 2024. A Cobra do Norte tem um calendário cheio como o Campeonato Estadual, a Copa Verde e o Brasileirão da D.

O anúncio oficial foi nas redes sociais do clube, onde a diretoria dá boas vindas ao novo comandante.

Muitas histórias em MS

Cascca, tem em seu histórico dois títulos estaduais em 2019 e 2020 pelo Águia Negra, além de ter conquistado o campeonato da Série B em 2022 pela equipe do Naviraí. Ainda em 2022, Rodrigo Cascca esteve à frente do Metropolitano, quando disputou a divisão de acesso do Catarinense. Pela equipe de Blumenau, o treinador conquistou 6 vitórias em 11 partidas, mas foi eliminado nas quartas de finais.

O seu último clube foi o Nação Esportes de Joinville (SC). Por lá, ele conquistou o título da série B de 2023 além do acesso do clube à série A em 2024. Pelo campeonato catarinense da segunda divisão, ele foi o melhor técnico do campeonato.

