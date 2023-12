Polícia Militar Rodoviária aborda mais de 2,4 mil veículos durante a Operação Corpus Christi

A Operação Corpus Christi encerrou na manhã desta segunda-feira (12). Conforme o BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), durante o feriado prolongado foram abordadas 3.244 pessoas e 2.433 veículos nas estradas de Mato Grosso do Sul, onde também foram atendidos 6 acidentes, com 3 vítimas, sendo uma delas fatal. Uma pessoa acabou presa em flagrante por embriagues ao volante.

Durante as fiscalizações da Operação Corpus Christi os policiais ainda apreenderam 21,2 quilos de pasta base de cocaína, 15 quilos de maconha, 2,6 quilos de haxixe marroquino e conduziram 7 pessoas para as delegacias da Polícia Civil.

Por meio do emprego de equipes extras e um planejamento estratégico, o policiamento foi reforçado em todas as regiões do Estado com atenção redobrada para as rodovias que dão acesso a municípios e áreas com maior fluxo turístico, como a região de Bonito, Ponta Porã, distritos de Palmeiras e Piraputanga, entre outros, o que garantiu o aumento da sensação de segurança dos usuários e a redução no número de acidentes.

Veja balanço completo:

A prevenção de acidentes por meio do combate às principais infrações de trânsito nas estradas foi o principal foco da Operação Corpus Christi, que abrangeu todas as rodovias estaduais. A ação contou com reforço de 90 policiais e de 19 viaturas, nas 11 bases operacionais de Mato Grosso do Sul.

O Batalhão da Polícia Militar Rodoviária disponibiliza o número 198 para denúncias e informações. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia.

Com informações da Polícia Militar Rodoviária.