Caminhoneiro de MS morre ao tombar carreta carregado de calcário em SP

O caminhoneiro, Diego Garcia de Souza, 30 anos, morreu, ontem (11), após perder a direção e capotar a carreta em que conduzia, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), próximo ao trevo do município de Castilho (SP), cidade do interior paulista que faz divisa com Mato Grosso do Sul. A vítima é morador da cidade de Três Lagoas.

Conforme informações do site Mil Notícias, a vítima conduzia um caminhão caçamba carregado com calcário quando perdeu o controle da direção e invadiu uma área do canteiro onde há um declive. Ao capotar, a carga de calcário passou por cima da cabine e ficou espalhada na rodovia.

Com o peso da carga, a cabine do veículo ficou completamente destruída. Funcionários de uma empresa que administra a rodovia acionaram o Corpo de Bombeiros, onde foi preciso o uso de ferramentas especiais para retirar o corpo que ficou preso nas ferragens.

O corpo de Diego foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Andradina, onde passou por exames necroscópicos antes de ser liberado para o sepultamento.

