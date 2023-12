Homem é preso pela PM após tentar matar comerciante na Capital

Diego Henrique Batista da Silva Lima, 32 anos, foi preso na noite de ontem (11), após tentar matar a tiros um comerciante de 40 anos, na Rua Araticun, no Bairro Moreninha, região sul de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por dois tiros na região das costas e pescoço. O homem relatou aos policiais que no sábado, cobrou a vítima que bebeu em seu estabelecimento porque não pagou a conta e foi embora do local.

Ainda conforme o registro, o comerciante foi encaminhado ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninhas, consciente e orientado. A equipe policial foi até a unidade de saúde conversar com a vítima, quando o homem relatou que o suspeito de atirar nele, estaria em um bar próximo à sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar.

Dante das informações, equipes da Polícia Militar foram até o estabelecimento indicado pela vítima, quando encontrou Diego. O autor dos tiros tentou correr para embaixo de um veículo que estava na garagem do comércio, mas foi abordado pela equipe policial. Com ele, os militares encontraram uma arma calibre 3, com quatro munições intactas.

Aos policiais, o suspeito confessou ser o responsável dos tiros. Ele tinha uma lesão na virilha por conta de uma pedrada que o comerciante tinha atingindo nele.

Os policiais militares voltaram ao estabelecimento comercial, mas não encontraram vestígios do crime, porque o bar tinha sido lavado.

O caso segue em investigação.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.