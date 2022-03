Polícia Militar divulga aumento expressivo no combate a crimes no Centro da Capital

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul divulgou um relatório na sexta-feira (25), apontando diversos índices criminais combatidos pelos policiais e o aumento expressivo de segurança na região do Centro de Campo Grande, área de responsabilidade do 1º BPM (Batalhão da Polícia Militar).

De acordo com os dados fornecidos pelo CADG (Computer Aided Dispatch Georeferenced), durante o primeiro trimestre de 2022 foram realizadas o total de 3.608 abordagens, sendo mil duzentos e setenta e cinco a mais, comparado com o mesmo período do ano passado.

Ainda, conforme relatório do CADG, 36% das abordagens do Mato Grosso do Sul foram realizadas pelo 1º BPM. O policiamento ostensivo preventivo também resultou na captura ou recaptura de 65 foragidos da justiça, recuperação de veículos e apreensões de drogas. Além disso, foram realizadas 11 operações de janeiro até março.

Um dos dados que chamam muita atenção das equipes policiais é o aumento de furto e receptação de fios de cobre na área central de Campo Grande. Das ocorrências registradas de janeiro até março somam-se aproximadamente 85 quilos e mais de 120 metros de fios de cobre recuperados.

Atuando diuturnamente, a Polícia Militar segue combatendo a criminalidade. O programa OCOP (Obtenção de Capacidade Operacional Plena), sistema este que possibilitou um maior número de viaturas na área do 1º Batalhão, contribui sobremaneira para a melhora dos números.