Polícia Militar apreende 31 Kg de maconha abandonados em terreno baldio em Dourados

Na manhã desta quinta-feira (12), a Polícia Militar apreendeu 31 quilos de maconha que haviam sido abandonados ao lado de um terreno baldio, na Rua Peru, no bairro Parque das Nações I Plano, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

A droga, avaliada em cerca de R$ 62 mil, estava dividida em três fardos, contendo ao todo 42 tabletes. Segundo o 3º Batalhão da PM, os entorpecentes foram encontrados durante um patrulhamento de rotina, próximos ao muro de um imóvel desocupado. Nenhum suspeito foi localizado nas imediações.

O material foi recolhido e encaminhado à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde o caso foi registrado.

A Polícia Civil continuará as investigações para identificar os responsáveis pela droga.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram