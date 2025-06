Operação Marca Fria: suspeito de furtar e adulterar marcas de gado é preso em Brasilândia

Na última quarta-feira (11), um homem de 37 anos foi preso, acusado de furtar e adulterar marcas de gado para revenda ilegal. O caso ocorreu em Brasilândia, município localizado a 366 quilômetros de Campo Grande. Em residências ligadas ao suspeito, a polícia encontrou veículos, documentos, dinheiro, munições e animais sem origem comprovada. A ação faz parte da Operação Marca Fria, iniciada após a recuperação de dez cabeças de gado furtadas em abril.

De acordo com a Polícia Civil, o acusado utilizava um arcador próprio para remover as marcas originais dos animais e aplicar novas, dificultando sua identificação e rastreamento.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, o pai do suspeito, de 62 anos, tentou destruir o próprio celular na tentativa de eliminar possíveis provas. Ele foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e fraude processual, mas não foi preso. Na residência, os policiais apreenderam duas armas de fogo, cápsulas de munição, R$ 6,8 mil em dinheiro, celulares e uma caminhonete Hilux.

Na fazenda, o investigado resistiu à abordagem policial e chegou a ameaçar os agentes, sendo contido em seguida. No local, foram apreendidos documentos de venda de gado, um Fiat Strada, uma motocicleta e cápsulas de munição. Fiscais também localizaram animais com indícios de adulteração de marca.

Já em um sítio ligado ao investigado, foram encontrados documentos, uma caminhonete Ford F-250, um caminhão Ford F-4000, uma carcaça bovina e um “cemitério” de ossos descartados de forma irregular. Por conta disso, o homem também foi autuado por crime ambiental.

Todos os materiais apreendidos passarão por perícia para ajudar na identificação de possíveis cúmplices e esclarecer outros crimes semelhantes na região.

