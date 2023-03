Policia investiga se corpo encontrado é de estudante desaparecido

Na manhã desta quarta-feira (8), segundo o delegado José Roberto de Oliveira Júnior, da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio), a Polícia investiga se o corpo encontrado na região do bairro amanbai seria de Danilo Cezar de Jesus Santos, de 29 anos desaparecido desde a noite do último sábado (6).

Um corpo foi localizado em um terreno baldio próximo ao local que câmeras registraram os últimos passos do rapaz desaparecido. Segundo familiares e amigos ele saiu na noite de sábado quando fez o último contato com sua mãe, e após Às 22h sumiu. Amigos fizeram uma corrente do bem para localizar o rapaz.

A polícia reconheceu o rapaz desaparecido nas imagens das câmeras do local e viram que Danilo estava próximo ao suspeito que foi detido.

“Através das câmeras conseguimos fazer buscas e chegamos até um corpo. Faremos as perícias para ter uma confirmação oficial. Como trabalhamos em equipes uma delas captou a imagem de um suspeito, o que nos levou até ele, agora estão sendo feito as medidas para ver se haverá alguma confissão. Por enquanto não nos aproximamos do corpo. A princípio o preso é morador de rua. As equipes viram os dois rapazes caminhando próximos e após o suspeito aparece sozinho. Ainda não sabemos detalhes de como a vítima foi morta”, detalhou o delegado.

A prisão do suspeito foi feita, inicialmente, como ocultação de cadáver.