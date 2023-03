PM d0 9º CIPM de Dourados na tarde de ontem (7), apreenderam “muambas” de origem paraguaia avaliadas em R$20 mil reais durante patrulhamento na MS 468 na zona rural do distrito de Itahum.

Os produtos ilegais estavam em um gol, branco lotado com itens sem notas fiscais. Os policiais prenderam três envolvidos.

Os produtos foram encaminhados ao pátio da receita federal em Ponta Porã.

