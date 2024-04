Julgamento de homem morto pela esposa enquanto dormia acontece nesta quinta

Está marcado para esta quinta-feira (25), às 8h no Plenário do Tribunal do Júri, o julgamento do crime de homicídio contra Ivan Júnior Marquezan Cunha, 55, em 2017. Ivan levou golpes de um peso na cabeça enquanto dormia pela própria esposa.

Ivan foi encontrado morto no quarto de sua casa, no Bairro Amambaí, em Campo Grande. Os policiais foram chamados após o empresário não ir trabalhar.

A denúncia do MPE (Ministério Público Estadual) aponta que “certo que a autora se valeu de recurso que dificultou a defesa da vítima, visto ter agido com a intenção de surpreender a vítima, já que Ivan encontrava-se deitado, repousando em sua cama, sem que pudesse esboçar qualquer reação eficaz de defesa, pois não esperava tal investida no momento de seu repouso noturno.”

