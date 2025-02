Polícia identifica mandante de assassinato de delator do PCC no aeroporto de Guarulhos

Operação cumpre mandados e busca foragido envolvido no crime

A Polícia Civil de São Paulo identificou o mandante da morte de Vinícius Gritzbach, empresário e delator do PCC, assassinado em novembro no Aeroporto de Guarulhos. Gritzbach havia firmado acordo com o Ministério Público, denunciando integrantes da facção criminosa e policiais corruptos. O suspeito, ainda não identificado publicamente, está foragido.

Nesta quinta-feira (13), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou operação com 120 policiais para cumprir mais de 20 mandados de busca. A investigação utiliza tecnologias avançadas, como scanners 3D da cena do crime e o sistema ForenScope 4K para detectar vestígios biológicos.

Até o momento, 26 pessoas foram presas, incluindo 17 policiais militares e cinco civis. A polícia também busca Kauê do Amaral Coelho, apontado como olheiro no crime, oferecendo uma recompensa de R$ 50 mil por informações. A namorada de Coelho foi presa em janeiro. As apurações seguem sob sigilo judicial.

