‘Operação Apagão’ prende duas pessoas em ação contra furto de energia em Três Lagoas

No dia de ontem, quinta-feira(12), foi deflagrada a “Operação Apagão” contra crimes de furto de energia elétrica em toda a cidade de Três Lagos.

Diversos estabelecimentos comerciais e imóveis residenciais, foram fiscalizados. Foram verirficadas 15 unidades consumidoras de energia elétrica, distribuídas entre lanchonetes, adegas, mercados e também residências, sendo constatadas 12 irregularidades.

Em dois dos locais, os proprietários foram autuados em flagrante, e poderão ser processados pelos crimes de furto qualificado mediante fraude ou estelionato, conforme o caso específico, com penas que variam entre cinco a oito anos de reclusão.

Outras pessoas foram conduzidas a delegacias de polícia da área para prestarem depoimentos, podendo ser indiciadas como suspeitas da prática do crime.

Nos demais casos, os proprietários não foram encontrados no local no momento da fiscalização, mas foi lavrado o laudo constatando a irregularidade e o boletim de ocorrência, sendo que também serão investigadas através de inquérito policial.

De acordo com a ELEKTRO, empresa de distribuição de energia da cidade, o volume de energia elétrica recuperada durante operação é suficiente para abastecer aproximadamente quatro mil domicílios na cidade, durante o período de um mês.

A operação foi coordenada pela Seção de Investigação Geral (SIG), com a participação de quase 30 policiais civis de todas as delegacias do município, sendo empenhadas 10 viaturas.

A operação foi deflagrada pela Delegacia Regional, Unidade Regional de Perícias e Identificação e pela ELEKTRO (Empresa de distribuição de energia elétrica)

A SIG de Três Lagoas solicita apoio da população para denúncias pelos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). Caso necessário, o anonimato é garantido.

