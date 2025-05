Policia identifica e prende um dos suspeitos de tentativa de homicídio contra jovem em Anaurilândia

Agentes da Polícia Civil esclareceram a tentativa de homicídio contra um jovem 20 anos, ocorrido nesta segunda-feira (27). O caso aconteceu em Anaurilândia, que se encontra a 378 quilômetros de Campo Grande. As investigações tiveram início após a vítima dar entrada no hospital com ferimentos de faca.

Segundo informações da Polícia Civil, mesmo debilitado o jovem conseguiu informar aos agentes a identidade dos agressores, com idades de 25, 31, 35 anos. As buscas se iniciaram e os suspeitos foram localizados. Um dos envolvidos, já identificado e confirmado como um dos agressores, foi preso em flagrante.

A investigação para identificar os dois últimos envolvidos no crime seguem em andamento,