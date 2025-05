Encerramento nacional do Maio Amarelo será realizado no Bioparque Pantanal nesta terça-feira

Evento encerra a programação da campanha “Maio Amarelo” que visa conscientizar sobre um trânsito seguro

O Bioparque Pantanal recebe nesta terça-feira (27) a cerimônia de encerramento nacional do Maio Amarelo 2025. O espaço vai reunir autoridades e representantes de trânsito de diversas partes do país para apresentar os resultados das ações realizadas ao longo do mês voltadas à segurança no trânsito.

Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2011 e adotado no Brasil desde 2014, o Maio Amarelo é um movimento internacional que busca reduzir acidentes e mortes nas vias públicas. A cor amarela foi escolhida por simbolizar atenção e advertência, assim como nas sinalizações de trânsito.

Mato Grosso do Sul foi escolhido para sediar o encerramento da campanha devido ao seu destaque em ações educativas permanentes e, especialmente, por ser o único estado brasileiro com todos os municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

A programação começa com a apresentação da peça vencedora do Prêmio Fetran MS 2024, seguida do balanço nacional das ações promovidas em 2025. A apresentação será conduzida por Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV).

A ação é organizada pelo ONSV, em parceria com o Detran-MS, o Governo de Mato Grosso do Sul, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e o Ministério dos Transportes. A cerimônia será transmitida ao vivo, a partir das 14h30, no canal oficial do Detran-MS no YouTube.

