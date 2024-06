Polícia identifica dois receptadores e esclarece furto em Três Lagoas

Na última quarta-feira (12), a Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigação Geral (SIG) de Três Lagoas, durante diligências para repressão aos crimes de furtos e roubos ocorridos naquela cidade, conseguiu recuperar um aparelho televisor subtraído do interior de uma residência, no Jardim Alvorada, o fato ocorreu na última segunda-feira (09). Durante as investigações, com a análise de imagens de câmeras de segurança e conversas com testemunhas, os policiais identificaram o autor do furto, bem como apuraram para quem ele havia vendido o objeto subtraído.

A equipe se deslocou até um estabelecimento comercial, onde identificaram um primeiro receptador, o qual acabou confessando a prática ilícita, admitindo que havia adquirido o objeto sabendo que era produto de furto, pelo valor de R$ 400,00. Ele também afirmou que havia adquirido o objeto do indivíduo identificado como o autor do furto, e que este havia lhe dito que aquele televisor ele mesmo tinha furtado.

O homem disse ainda que em seguida havia vendido o objeto ao seu primo, recebendo um aparelho celular como parte do pagamento. Em sua posse, ainda foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha, a qual foi apreendida.

Na continuidade das diligências, os investigadores localizaram segundo indivíduo envolvido e recuperaram o aparelho, tendo ele confirmado a primeira versão apresentado por seu primo. Os dois suspeitos foram conduzidos a sede da SIG, onde foram indiciados pela prática do crime de receptação dolosa.

Já com relação ao crime de furto, o suspeito será indiciado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo, com pena de até oito anos de reclusão. O objeto recuperado foi avaliado em aproximadamente R$ 3.000,00, e após a regular apreensão, será restituído ao seu legítimo proprietário.

A SIG de Três Lagoas solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.

Com informações da Depac.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.