Polícia identifica autor de homicídio e pede apoio da população para o capturar

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, distante 313 km de Campo Grande, após investigações intensivas, identificou do autor do homicídio de Vicência dos Santos, de 46 anos de idade, ocorrido em 09 de fevereiro de 2024. O suspeito foi identificado como Pedro Leonardo Domingues Verão, de 28 anos, que teria conhecido a vítima em um bar na cidade, no dia do crime.

No dia do crime, a vítima foi encontrada na Rua Astolfo do Amaral, no cruzamento com a rua Maracanã, ensanguentada, com o nariz quebrado e com um ferimento na cabeça, possivelmente provocado por uma pancada, que chegou de quebrar o crânio da mulher. O caso foi registrado como homicídio simples.

Diante dos indícios, a prisão temporária de Pedro Leonardo Domingues Verão foi solicitada. Conforme levantamentos, ele é residente na Argentina e teria ido a Ponta Porã para visitar familiares. Após cometer o crime, Pedro teria fugido para a Argentina, e até o momento segue foragido.

A Polícia Civil de ponta Porã pede que a população ajude, fornecendo informações sobre o paradeiro de Pedro. Denúncias podem ser encaminhadas para o telefone (67) 99639-2747, com garantia de anonimato.

Com informações da Polícia Civil MS.

