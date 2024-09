Polícia flagra homem transportando rifle, pistola, munições e cocaína na MS-160

Homem de 25 anos foi preso, no sábado (31), na MS-160, em Tacuru, distante 471 quilômetros de Campo Grande, transportando rifle, pistola, munições e cocaína em um carro.

Equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizavam fiscalização pela rodovia, quando avistaram um Honda Civic se aproximando.

Ao ser questionado, o homem apresentou versões controversas sobre o motivo da viagem, além de apresentar muito nervosismo. Ao vistoriarem o carro, os agentes encontraram o armamento e a droga.

O motorista afirmou que pegou a carga no estacionamento de um supermercado em Sete Quedas e levaria até a cidade de Tacuru. Os materiais apreendidos estão avaliados em R$ 100 mil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram