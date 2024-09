Prefeitura investe mais R$ 38 milhões na pavimentação de vias do Nova Lima

Os moradores do Bairro Nova Lima serão beneficiados com a pavimentação de mais 29 trechos, que começaram a receber as obras de infraestrutura nesta segunda-feira (2). Com investimento de R$ 38.024.997,95, a Prefeitura de Campo Grande vai concluir as etapas C e D, que foram relicitadas após as empresas que executavam as obras pedirem a rescisão do contrato.

“Já saiu do papel, está acontecendo, já estão fazendo as marcações das ruas que vão receber asfalto, não é uma promessa, estamos fazendo obras solicitadas pelos moradores e que beneficiam a toda essa região”, disse a prefeita Adriane ao vistoriar na semana passada o início da instalação do canteiro de obras da empresa que vai executar o serviço.

Na Etapa C serão investidos R$ 22.479.999.99 e na etapa D serão R$ 15.544.997,96. Os extratos dos contratos com a empresa vencedora foram publicados no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) do último dia 14.

Nestor de Mendonça é morador do Bairro Nova Lima há 47 anos, desde quando nasceu. Para o encarregado de obras, o asfalto é a realização de um anseio de gerações da sua família. “Quando vemos que chega um benefício como esse em nosso bairro, não sentimos apenas a valorização do ambiente trazido pela infraestrutura, mas também nos sentimos valorizados como pessoas, como cidadãos. Tudo isso melhora nossa qualidade de vida, acaba a poeira, acaba a lama, acaba com vários transtornos do nosso dia a dia”, aponta.

A Ordem de Serviço foi assinada no último dia 22 e os contratos firmados com a empresa vencedora da licitação preveem a execução de 12,13 km de pavimentação asfáltica e 0,5 km de drenagem na Etapa C1. Na etapa D são 6,8 km de asfalto, 2,1 km de drenagem e 1,6 km de recapeamento.

“Moro aqui na região há 73 anos, desde a antiga Matel. Vi todo esse lugar se desenvolver e agora, nesse tardar da minha vida, depois de tantos prometerem esse asfalto, ele finalmente chegou. Em época de chuva, isso aqui fica intransitável. Em épocas de seca, é poeira, buraqueira, acaba com o carro da gente. Vivi para ver esse asfalto chegar. Estou muito feliz”, celebra o aposentado Jaime Gonçalves de Andrade.

Confira quais serão as ruas e avenidas que receberão os investimentos da Prefeitura Municipal:

Nova Lima C1: Rua Lourenço Veiga, Rua Cláudio Manoel da Costa (entre a Rua Zulmira Borba e a Rua Haroldo Pereira), Rua Alberto da Veiga, Avenida Cândido Garcia Lima – lado esquerdo, Avenida Cândido Garcia Lima – lado direito, Rua dos Pracinhas, Rua John Kenedy, Rua Professora Antônia Capilé (entre as avenidas Gualter Barbosa e Cândido Garcia de Lima), Rua Alcebíades Barbosa, Rua Abdar Nassar, Rua Agenor Pinto, Rua Jaime Cerveira, Rua Albertina Pimentel, Rua Júlio Baís (entre a Rua Francisco Pereira Coutinho e Avenida Cândido Garcia de Lima), Rua Bertolino Cândido, Rua Monte Alegre e Rua Haroldo Pereira. 17

Nova Lima D: Rua Cláudio Manoel da Costa (entre as ruas Haroldo Pereira e Alexandrino Alencar), Rua Alberto da Veiga, Avenida Cândido Garcia Lima – lado esquerdo, Avenida Cândido Garcia Lima – lado direito, Rua Padre Antônio Franco (entre as ruas Haroldo Pereira e Lino Vilachá), Rua Firmo Cristaldo, Rua Celina Baís Martins, Rua Henrique Barbosa Martins (entre as ruas Francisco Pereira e Lino), Rua Helena Beruk, Rua Alexandrino Alencar, Rua Narciso Dias (recapeamento entre as ruas Nefe e Lino), Rua Amambai, Rua dos Poetas (recapeamento de toda a extensão da via), Rua Capitólio (recapeamento entre as ruas Lino e Capitólio), Rua Lino Vilachá (alargamento) e Rua Urariocara.

