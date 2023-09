Polícia Federal realiza operação contra organização por tráfico internacional de armas

Agentes da Polícia Federal (PF) de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, deflagrou na manhã de hoje (29), a segunda fase da Operação Almacén de Armas, com o objetivo de desarticular organização criminosa responsável por tráfico internacional de armas. Os policiais foram às ruas cumprir um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal de Umuarama (PR), cumprido na cidade de Palotina (PR).

Segundo a PF, na primeira operação, deflagrada no último dia 3 de agosto, foram realizadas prisões preventivas e cumprimento de mandados de busca e apreensão. Além disso, foi apreendido um fuzil.

As investigações iniciaram a partir de um flagrante ocorrido durante a Operação Agropoison, realizada no dia 21 de junho, quando foi identificado a atuação de um grupo criminoso estruturado para a prática de tráfico internacional de armas.

