Crianças resgatadas em cárcere privado usavam penicos para fazerem necessidades

Duas crianças de 4 e 8 meses, são resgatadas após ser flagradas abandonadas dentro de um apartamento no Residencial Canguru, no Jardim Canguru, em Campo Grande. Segundo a polícia, as crianças utilizavam um penico para fazer suas necessidades.

Conforme informações da Guarda Civil Metropolitana, moradores do residencial acionaram os policiais após vizinhos ouvirem choros e gritos das crianças, implorando por comida e pedindo para irem ao banheiro.

No local, os militares visualizaram que o apartamento estava totalmente insalubre. Ao encontrar os pais das crianças, os policiais os questionaram porque elas estavam trancadas, mas a mãe disse que era mentira, porque a porta estava apenas encostada por precaução.

Os militares encontraram sacolas de lixos com latinhas de cervejas jogadas no chão. A cozinha da residência estava amontoado de panelas sujas, lixos e fezes de animais espalhados pelo local.

Ainda de acordo com a polícia, os meninos resgatados comiam ração dos animais. Eles eram alimentados por vizinhos, pois os pais acordavam pela manhã e saíam de casa, deixando apenas um penico para os garotos fazerem suas necessidades.

Os pais dos meninos foram presos em flagrante pela GCM e encaminhados a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Dpca).

O caso será investigado pela Polícia Civil.

