Polícia Federal investiga desvio de quase R$ 600 mil de universidade federal

Um gerente executivo da Fundação de Apoio ao Ensino e Extensão (Funaepe) se tornou alvo da Polícia Federal na tarde de ontem (24), durante uma operação para combater desvios de recursos públicos. Durante a operação, foi determinada a quebra de sigilo bancário e busca e apreensão na residência do investigado.

Segundo informações da Polícia Federal, a investigação da Operação Make-up Accounts, teve início a partir de denúncia da Fundação de Apoio ao Ensino e Extensão (FUNAEPE) e da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) assentando a existência de desvio de recursos federais destinados a projetos na área de educação.

Durante a investigação, ficou evidenciado que o gerente executivo da FUNAEPE se tornou responsável pela gestão dos recursos à época. Em poder da pasta, ele realizou apropriação de pelo menos R$ 563.083,46, mediante dezenas de transferências de contas bancárias sob sua administração direta para as suas contas bancárias. Os valores eram utilizados na aquisição de veículos e imóveis.

Com a representação das investigações da Polícia Federal, o Juízo Federal determinou a quebra do sigilo bancário, a busca e apreensão em residência para fins probatórios e apreensão de dinheiro, veículos, imóveis e o bloqueio de contas bancárias do investigado, para restituição ao erário público.

A operação tem o nome “make-up accounts” por fazer alusão a conduta fraudulenta, realizada pelo investigado de “maquiagem” dos extratos e saldos bancários das contas dos recursos federais, que apresentava aos órgãos de controle interno e externo da Fundação, tudo com objetivo de ocultação e manutenção das inúmeras fraudes com a apropriação dos recursos públicos.

