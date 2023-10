Atenção tutores: medicamento antipulga falso pode por vida do animal em risco

Tutores de animais domésticos precisam estar atentos na hora de medicar seus bichinhos, principalmente se a medicação foi comprada via internet ou de um local pouco conhecido. Relatos recentes de tutores no país identificaram reações adversas em alguns animais após ministrarem comprimidos antipulgas.

A função do medicamento antiparasitário é tratar e/ou prevenir infestações ectoparasitárias, como pulgas, carrapatos e sarnas. Algumas marcar ainda possuem a função de tratamento para endoparasitas, os vermes.

A médica veterinária Ana Eliza Silveira alerta que já atendeu casos de tutores que deram comprimidos antiparasitários adquiridos pela internet, de sites de vendas coletivas, e que não apresentaram nenhum tipo de efeito.

“Caso o animal seja medicado com um produto falso podem ocorrer reações alérgicas ou até mesmo intoxicação, salivação excessiva, tremores, respiração ofegante, além do produto não cumprir com o que promete que é a queda/morte dos ectoparasitas”. A médica ainda indica que, caso o animal tenha consumido o medicamento falsificado e apresentado reação, deve ser levado ao veterinário para consultas e tratamento necessário.

Antipulgas

Os antipulgas, ao serem ingerido, são absorvidos pelo sistema digestivo, metabolizado e distribuído na corrente sanguínea. Age no sistema nervoso de insetos e ácaros, e iniciam sua ação quando o parasita pica o animal.

Orientações

Ainda segundo Ana Eliza, o ideal é que o animal seja avaliado por um médico veterinário antes de tomar o produto, pois pode haver restrições para o uso, e ele sempre deve ser baseado no peso exato do bichinho.

“Jamais fracionar o produto ou oferecer doses acima do peso indicado, já que o efeito não será maior, são outras dicas. Além disso, o limite de ministração desses comprimidos está estipulado em bula de cada marca; geralmente o efeito se dá em quatro horas após a administração e pode ter a duração de 45 dias a 90 dias, dependendo da marca”.

Em relações as marcas, a veterinária diz que uma das coisas mais importante é adquirir produtos com certificação e em loja registradas.

“Na verdade, existem as marcas consolidadas no mercado pet, que possuem certificação do MAPA e CFMV, essas são comercializadas em lojas especializadas em produtos pets. A forma mais eficaz de ter a certeza do produto ser ‘o certo’ é comprar em lojas registradas nos órgãos competentes, essas seguem fiscalizações e normas, podendo assim o tutor ter garantia da qualidade e idoneidade do produto vendido. Além de ter a quem recorrer caso acontece algum efeito adverso”, finaliza.

