Em sua 9ª edição, inscrições para Batalha de Bandas encerram hoje

As inscrições para o Batalha de Bandas, maior festival de música autoral de Mato Grosso do Sul, foram prorrogadas. Agora, os grupos que desejarem participar do evento têm até esta quarta-feira (25) para se inscrever.

De grande importância no cenário musical regional, sobretudo no rock, o Batalha de Bandas teve início em 2014 e chega a sua nona edição em 2023. De lá pra cá mais de 100 bandas sul-mato-grossenses passaram por seus palcos e mais de 200 grupos se inscreveram.

Podem se inscrever na competição bandas sul-mato-grossenses de qualquer vertente do rock, cujos integrantes tenham mais de 14 anos de idade. A inscrição é online e os interessados devem apresentar uma música autoral, em áudio ou vídeo, via Soundcloud ou YouTube. “Não há necessidade de ser uma gravação profissional, podendo inclusive ser o registro de um ensaio”, explica Caio Dutra, produtor técnico do festival.

A seleção dos finalistas será feita por um time de técnicos que avalia todo o material enviado. Os nomes serão anunciados no dia 31/10, nas redes sociais do Batalha de Bandas e também via imprensa local. A grande final acontecerá no dia 16/12, no Barcelona Pub, antigo BarFly, o berço do rock em Campo Grande. Durante o evento, os jurados avaliam as bandas participantes em quatro quesitos: Composição, Performance, Execução e Letra.

Premiação

A banda vencedora ganhará a gravação de um DVD com quatro músicas. O segundo lugar e a banda escolhida pelo público levarão a gravação de um single cada. Já o terceiro lugar, ganhará a gravação de um clipe. Segundo Caio Dutra, um dos objetivos dessa premiação é proporcionar às bandas vencedoras a oportunidade de terem um material próprio para o ingresso no mercado musical.

O link para as inscrições da edição 2023 é o bit.ly/batalhadebandas2023. A data e o local ainda serão confirmados. Para mais informações sobre o Batalha de Bandas, basta acessar https://www.instagram.com/batalhadebandas.

Com informações da Assessoria.