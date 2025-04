Polícia Federal incinera mais de 5 toneladas de drogas em Três Lagoas

A Polícia Federal realizou na manhã do sábado (26), em Três Lagoas (MS), a incineração de mais de 5,1 toneladas de drogas apreendidas nos últimos quatro meses na região. A operação foi acompanhada por representantes da Vigilância Sanitária, como determina o protocolo para esse tipo de procedimento.

Entre os entorpecentes destruídos estavam aproximadamente 4,519 toneladas de maconha, incluindo variações como haxixe e skunk, além de 634,7 quilos de cocaína, nas formas de pasta-base e cloridrato, e ainda 92 gramas de folhas de coca.

A carga foi transportada sob forte escolta de policiais federais até um forno industrial em Três Lagoas, onde foi completamente incinerada. Segundo a PF, a ação tem como objetivo dar destino seguro e legal às drogas apreendidas, impedindo seu eventual desvio e reforçando o combate ao tráfico na região.

As apreensões que resultaram na carga destruída são fruto de diversas operações realizadas na cidade e em municípios vizinhos ao longo dos últimos quatro meses, período em que a região tem se mostrado estratégica para o escoamento de drogas vindas de áreas de fronteira.

A Polícia Federal reforçou que continuará intensificando as ações de repressão ao tráfico de entorpecentes, contando com o apoio de outras forças de segurança e da sociedade.

