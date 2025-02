Polícia Federal deflagra operação contra fraude em restaurante da UFMS

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (28), a ‘Operação Lucro Espúrio’ para investigar crimes de peculato – praticados por funcionário público contra a administração em geral – e fraude em contratos administrativos da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, um no campus da UFMS em Três Lagoas e outro na residência de um investigado no mesmo município.

A Polícia Federal iniciou investigação na última segunda-feira (24), após a UFMS comunicar indícios de fraude e desvio de recursos em contrato para fornecimento de refeições subsidiadas a estudantes em vulnerabilidade social.

Imagens do inquérito mostram que, mesmo após o fechamento do local, refeições eram registradas como entregues, indicando superfaturamento. Há também indícios de simulação diária da compra de mais de 100 refeições com carteirinhas estudantis.

Durante as buscas, foram apreendidos computadores, aparelhos celulares e um veículo.