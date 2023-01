Polícia Federal cumpre três mandados de prisão em Corumbá

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (10/01) três mandados de prisão em Corumbá, cidade a 417 quilômetros de Campo Grande.

Entre os presos, uma mulher de 42 anos, moradora do bairro Guatos, foi presa, por tráfico de drogas, e o pedido de prisão expedido pela Vara de Execução Penal do interior, foi executado pela equipe da Polícia Federal.

Um homem de 22 anos, também foi preso durante a ação, ele é morador do bairro Maria Leite e foi capturado em um comércio no centro de Corumbá. Ele responde pelo crime de receptação e roubo majorado pelo concurso de pessoas, expedido pela 2ª Vara de Corumbá.

Um outro homem de 38 anos, morador do bairro Popular Nova, foi preso em cumprimento do mandado de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A Delegacia da Polícia Federal em Corumbá/MS mantém canal de denúncias anônimas através do e-mail [email protected] e do telefone (67) 99202-8240.