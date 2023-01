Simone Tebet anuncia os cinco secretários da pasta

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), anunciou nesta tarde (11), os cinco nomes que farão parte de seu secretariado no Ministérios. Foram chamados três homens e duas mulheres.

Dentre eles está o economista Gustavo Guimarães, escolhido (secretário-executivo), Paulo Roberto Bijos (Secretaria do Orçamento Federal), Renata Amaral (Secretaria de Assuntos Econômicos, Desenvolvimento, Financiamento Externo e Integração Nacional), Leany Lemos (Secretaria do Planejamento) e Sérgio Firpo (Secretaria de Monitoramento e Avaliação para o Aperfeiçoamento de Políticas Públicas).

“Serão dois homens e duas mulheres. Pelo menos a cota de gênero eu consegui alcançar”, afirmou a ministra, no Senado.

Na última semana Tebet estava sondando uma mulher preta do Senado mas acabou mudando os planos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.