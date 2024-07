Polícia Federal combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Corumbá

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (18), a Operação Nascondere, com o objetivo de combater os crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e sonegação fiscal.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá, além do bloqueio e sequestro de diversas contas dos envolvidos.

De acordo com informações divulgada pela Polícia Federal, durante a ação, foram apreendidos mais de R$ 15 mil em espécie, um veículo de luxo e duas armas de fogo.

As investigações apontam que os suspeitos estariam praticando o crime de lavagem de dinheiro, tendo como prováveis delitos antecedentes o tráfico de drogas e a sonegação fiscal.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: