Inmet emite alerta de chuvas intensas para 39 municípios de MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) incluiu 39 municípios de Mato Grosso do Sul no alerta amarelo de chuvas intensas. Ao todo, a meteorologia espera precipitação de 50 milímetros até o fim da manhã desta quarta (9).

Os municípios são: Amambai, Anastácio, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna e Iguatemi.

Itaporã, Itaquiraí, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru e Vicentina encerram o prognóstico, emitido hoje.

A previsão é de chuvas variando entre 20 e 30 mm/h, com possibilidade de alcançar até 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos que podem atingir de 40 a 60 km/h.

Em decorrência das rajadas de vento, o Inmet orienta a população a não se abrigar sob árvores, devido ao risco de queda e possíveis descargas elétricas. Também é recomendado que os motoristas evitem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, onde há maior risco de danos.

Além disso, é aconselhado não utilizar aparelhos eletrônicos que estejam conectados à tomada durante o período de alerta.

