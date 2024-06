Polícia Federal combate abuso sexual infantil em MS

A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (5/6), a Operação Rede Limpa IX tem como objetivo reprimir a produção, posse e divulgação de imagens e vídeos contendo abuso sexual de crianças e adolescentes na internet.

Durante a execução de um mandado de busca e apreensão na cidade de Campo Grande, foi apreendido material que será submetido à análise pericial da Polícia Federal.

As investigações continuam em andamento com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos.

Com informações da Assessoria de Comunicação Polícia Federal

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: