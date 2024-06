Governador Eduardo Riedel participa de ações para combater incêndios florestais em Brasília

O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), participou nesta quarta-feira (5), do evento SOS Pantanal em São Paulo na noite anterior, onde buscou arrecadar fundos para a conservação do bioma, Riedel está em Brasília para cumprir uma agenda crucial no Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.

Às 9h (horário local), Riedel assinou o pacto federativo para o combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. A cerimônia faz parte das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado hoje. Este pacto é uma iniciativa conjunta entre o governo federal e os governos estaduais para enfrentar os desafios dos incêndios florestais e dos períodos de estiagem.

No final de maio, representantes dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul participaram de uma oficina destinada à elaboração do Planejamento Integrado para Prevenção e Controle de Incêndios Florestais no Pantanal. Este plano é um esforço colaborativo para mitigar os incêndios que devastam a região, especialmente durante a temporada seca.

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, enfatizou a necessidade de um pacto entre o governo federal e os governos estaduais para combater os incêndios florestais e gerenciar os períodos de seca no país.

Marina destacou a declaração da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), que em 13 de maio decretou pela primeira vez uma situação crítica de escassez dos recursos hídricos da bacia do Rio Paraguai, a principal bacia do Pantanal. Esta medida está em vigor até 31 de outubro.

“A conversação com o presidente da República já foi iniciada para tomar as providências necessárias ao enfrentamento dessa situação. O preço de remediar será sempre maior do que o preço de prevenir. Vamos trabalhar na lógica da prevenção”, afirmou a ministra.

O plano de prevenção é uma parte fundamental de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O documento será apresentado ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará as atividades de coordenação e supervisão das ações decorrentes desta decisão.

Este plano visa estabelecer uma abordagem integrada e preventiva para a gestão de incêndios florestais, alinhando esforços em todos os níveis de governo.

