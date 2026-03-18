Polícia encontra carro envolvido em acidente que arrancou perna de Jamile; suspeito está foragido

A polícia procura por Reinaldo Henrique da Silva Pamplona, apontado como o motorista envolvido no atropelamento que resultou na amputação da perna de Jamile Domingues, de 42 anos, na Rua Brilhante, no último sábado (14). Ele está considerado foragido e não é visto pela família desde segunda-feira (16).

O carro utilizado foi encontrado abandonado no bairro São Conrado, com vidros quebrados. O veículo estava em nome de outra pessoa, que afirmou já tê-lo vendido ao suspeito, mas sem transferência oficial.

Segundo o delegado Sam Ricardo, da 6ª DP, o caso pode ser reclassificado para eventual dolo, indicando que o motorista pode ter assumido o risco do crime. Há ainda suspeita de que ele participava de um possível “racha”, o que ainda é investigado.

O suspeito já tem passagem por violência doméstica e teve a prisão preventiva decretada. Sua última localização foi na própria empresa.

Imagens de câmeras na Avenida Salgado Filho indicam que o trajeto foi feito em alta velocidade. A polícia segue em busca do suspeito.

Relembre o caso

O atropelamento aconteceu na madrugada do último sábado (14), na Brilhante. Jamile atravessava a rua ao lado do marido quando foi atingida por um veículo em alta velocidade.

Com a força do impacto, a vítima teve parte da perna esquerda amputada. A perna foi arremessada a uma longa distância e não pôde ser reimplantada.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, onde passou por cirurgia. Jamile segue internada em estado grave, na UTI.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente e ajudaram a polícia a identificar características do veículo envolvido, descrito como um carro de pequeno porte.

O motorista fugiu do local sem prestar socorro. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e omissão de socorro, e segue em investigação.

Com g1