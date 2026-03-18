Estadual: invicto há um ano em MS, Operário busca mais uma final

Em vantagem, Galo decide vaga hoje (18), com o Corumbaense

O Operário entra em campo nesta quarta-feira (18), às 19h30, no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, para o jogo mais importante da temporada local até aqui. Com a vantagem construída fora de casa, o time enfrenta o Corumbaense por uma vaga na final do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Após vencer o duelo de ida por 2 a 1, o Galo joga pelo empate diante de sua torcida para garantir presença na decisão e seguir na busca pelo tricampeonato consecutivo. Já o Corumbaense precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal ou por um gol para levar a disputa aos pênaltis. O regulamento da competição mantém o critério de saldo de gols no confronto direto, sem vantagem adicional por campanha na fase anterior, o que aumenta a importância de cada lance ao longo dos 90 minutos.

Mesmo com a vantagem conquistada em Corumbá, o entendimento do time é de que a classificação está em aberto. “É uma vantagem importante, mas ainda não tem nada decidido. Precisamos manter o foco total para o jogo de volta e confirmar essa classificação diante do nosso torcedor”, afirmou o técnico Paulo Massaro depois do jogo de ida

Favoritismo

Além da vantagem no placar agregado, a equipe chega embalada por uma sequência expressiva: já são 16 jogos sem perder para adversários do Mato Grosso do Sul, completando um ano de invencibilidade no cenário estadual. Esse retrospecto inclui partidas da fase classificatória e confrontos eliminatórios, com desempenho consistente tanto atuando em Campo Grande quanto em partidas realizadas no interior do estado.

Atual bicampeão estadual, o clube vive um dos períodos mais consistentes de sua história recente. Apesar do bom momento, Massaro projeta um confronto equilibrado na volta. “Não será um jogo fácil. Temos que manter o foco e continuar fazendo o que estamos desempenhando durante todo o campeonato. Temos um objetivo claro e vamos em busca dele”, completou o treinador.

À espera da torcida

A expectativa da diretoria é de casa cheia para o confronto decisivo em Campo Grande. A venda de ingressos foi aberta na segunda-feira (16), com preço médio de R$ 40. Apesar do Jacques das Luz estar liberado para pouco mais de 3 mil pessoas, nesta temporada, o público pagante ficou distante da capacidade máxima.

A outra semifinal

Na outra chave, o time que decide como mandante também entra em campo com a vantagem do empate. O Naviraiense venceu o Bataguassu por 1 a 0 fora de casa. Para o Bataguassu, resta vencer por dois gols de diferença ou por um gol para levar a decisão aos pênaltis.

As equipes se enfrentam também nesta quarta-feira (18), às 19h30, no Estádio Virotão, em Naviraí, em jogo que definirá o adversário de Operário ou de Corumbaense na final da competição.

Por Ricardo Prado